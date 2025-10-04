بقايا الصيف لاتزال تؤثر.. ماذا ينتظر العراقيين مع بداية الأسبوع؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في "، مبينة ان "طقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".