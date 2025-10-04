تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين

الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير للدول العربية في برنامج الإنمائي ، إن "اعتماد الدولة في شبه الكامل على النفط ورواتب 8 ملايين موظف حكومي يعطّل أي مسار حقيقي للتنمية المستدامة".ودعا إلى "الاستثمار في البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية للتنويع الاقتصادي".