طلبة المتميزين بلا امتيازات.. مساواتهم باقرانهم بالمدارس العامة وتساؤلات لوزارة التعليم

دراسة مختلفة ومعايير أعلىطلبة مدارس المتميزين في يخضعون لنظام دراسي مكثف يعتمد على مناهج علمية متقدمة وطرائق تدريس حديثة، ويخضعون منذ المراحل الأولى لاختبارات قبول دقيقة تهدف إلى انتقاء الطلبة الأكثر تفوقاً من عموم المحافظات.ويؤكد تربويون أن هذه المدارس صُممت لتكون حاضنة للكفاءات العلمية التي يمكن أن ترفد الجامعات العراقية والنظام التعليمي بطلبة متميزين يمتلكون قدرات بحثية وابتكارية عالية.ويقول قيس ل "مدارس المتميزين تمثل مشروعاً وطنياً لصناعة العقول، ومن غير المنصف أن يُعامل طلبتها في الجامعي بالطريقة ذاتها التي يُعامل بها خريجو المدارس العامة، لأنهم يدرسون مناهج أصعب بسنوات دراسية مكثفة"، مشيراً إلى أن "الطالب في هذه المدارس يدرس مواد علمية تفوق مستوى الصف الذي هو فيه، ما يتطلب مراعاة ذلك في مفاضلة القبول".إلغاء قناة القبول الخاصةحتى وقت قريب، كانت هناك قناة قبول خاصة بطلبة مدارس المتميزين تمكّنهم من الالتحاق بالكليات العلمية والتقنية المرموقة، إلا أن هذه القناة ألغيت ضمن التعديلات التي طرأت على تعليمات القبول المركزي في السنوات الأخيرة.ويصف عدد من أولياء الأمور هذا الإجراء بأنه "ضربة لمبدأ العدالة الأكاديمية"، إذ يقول المواطن ، والد إحدى الطالبات المتخرجات من مدرسة المتميزين في : "ابنتي كانت تدرس مواد متقدمة في والكيمياء والرياضيات، لكنها اليوم تنافس طلبة لم يدرسوا نصف ما درسته، فقط لأن الوزارة ألغت قناة المتميزين، وهذا غير منصف إطلاقاً".موقفمن جانبها، تؤكد مصادر في أن "قرار إلغاء قناة قبول طلبة المتميزين جاء في إطار توحيد معايير القبول وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة"، موضحة أن "الوزارة ترى أن معيار المعدل وحده كافٍ لتحديد أحقية الطالب في القبول، دون الحاجة إلى قنوات استثنائية".لكن أكاديميين يرون أن هذه المقاربة تحتاج إلى مراجعة، لأن العدالة الحقيقية — بحسب قولهم — "لا تعني المساواة المطلقة، بل مراعاة الفروق في طبيعة التعليم والجهد الدراسي المبذول".مطالبات بإعادة النظروتتصاعد الدعوات من الأوساط التربوية والطلابية لإعادة قناة القبول الخاصة بطلبة المتميزين أو إيجاد بديل يضمن لهم امتيازاً يتناسب مع طبيعة دراستهم.ويقول الطالب ، أحد خريجي مدرسة المتميزين في : "نحن درسنا مناهج أصعب، وتعرضنا لاختبارات علمية مستمرة، وكان الهدف أن نحصل على امتياز في القبول الجامعي، لكننا فوجئنا بأننا ننافس على المقاعد الجامعية مع الجميع بلا أي تمييز، وهذا يشعرنا بالإحباط".خبراء يقترحون حلولاً وسطيةويرى مختصون أن الحل الأمثل يتمثل في إعادة تفعيل قناة المتميزين ولكن وفق معايير دقيقة، مثل تخصيص نسبة محددة من المقاعد في الكليات العلمية لهم، أو اعتماد نظام نقاط إضافية في المفاضلة النهائية، بما يوازن بين العدالة ومراعاة الجهد الأكاديمي المبذول في مدارس المتميزين.ويختم الخبير التربوي ان "العراق بحاجة إلى الحفاظ على هذه النخبة من الطلبة ودعمهم في مسار ، لأنهم استثمار وطني في المستقبل العلمي والتكنولوجي للبلد، وأي قرار يهمّشهم سيكون له أثر سلبي على المدى الطويل".