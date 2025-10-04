العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية

وقال في تصريح صحفي تابعته ، انه "تم وضع خطط لحماية المنتج المحلي والمنتجين من خسائر وفرة المستورد ، وعملنا على تعديل الروزنامة الزراعية بما يتناسب مع مواسم الزراعة المحلية".وأضاف "فيما يخص المحاصيل المتوفرة طيلة أشهر السنة مثل الحنطة والبطاطا والطماطم، أصدر قرارات بمنع استيرادها، وتم مؤخراً منع استيراد بيض المائدة والدواجن ومقطعاتها"، مشيرا الى ان "قرار المنع هو الخيار الأكثر فاعلية حالياً للسيطرة على السوق بسبب خروقات المنافذ ، في حين أن رفع الرسوم الكمركية مستقبلاً هو الحل الأمثل ".