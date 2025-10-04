توجيه بتبسيط إجراءات مواجهة نزلاء السجون الإصلاحية بذويهم

وقال إعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إن "شواني استقبل في مكتبه مجموعة من ذوي النزلاء، في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع عائلات النزلاء والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم بصورة مباشرة".وأضافت أن "الوزير استمع إلى الملاحظات والمطالب المتعلقة بتسهيل إجراءات المواجهات"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بكل مسؤولية على توفير المستلزمات الأساسية والخدمات الإصلاحية والصحية لهم، وضمان حقوقهم القانونية".وأوعز إلى "الاقسام الاصلاحية بتبسيط الإجراءات المتعلقة بزيارات ومواجهات النزلاء مع الالتزام بالضوابط الأمنية".