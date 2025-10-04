السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصحي

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ ، ان الاخير "افتتح المرحلة الأولى من مشروع تأهيل للأطفال في ، حيث جرى تأهيل العيادات الاستشارية والأجنحة الخاصة، و4 ردهات للطوارئ والرقود، إضافة الى المختبرات والأشعة وباقي المرافق الملحقة".وأجرى ، بحسب البيان، "جولة في أقسام المستشفى التي خضعت للتأهيل الشامل، التقى خلالها الملاكات الطبية والصحية والإدارية والفنية العاملة فيه، واستمع إلى شرح عن طبيعة الأعمال المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع التأهيل"، مشدداً على "أهمية إنجاز المرحلة الثانية في وقتها المحدد وبالمواصفات المعينة".وأكد اهتمام الحكومة "بتطوير القطاع الصحّي، سواء بتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، أو بإكمال وإنجاز المشاريع التي تلكأ العمل فيها خلال السنوات الماضية"، مشيراً إلى "وجود(413) مشروعاً في البنية التحتية للقطاع الصحّي يجري العمل عليها الآن، منها (385) مشروعاً جديداً كلياً اقتربت من الانجاز، نظراً للضرورة التي يتمتع بها هذا القطاع وتعلقه بحياة المواطنين وسلامتهم بشكل مباشر".يذكر أن المستشفى الذي تأسس في ستينيات الماضي لم يشهد أي عملية تأهيل شاملة منذ سنوات، وقد اشتملت المرحلة الأولى على تأهيل الردهات والاستشاريات والمختبرات والتجهيز بالأثاث والاجهزة والمعدات الحديثة، وصيانة شبكات الكهرباء والماء، وتحسين التهوية والتكييف، إضافة الى زيادة عدد أسرة الإنعاش الرئوي.