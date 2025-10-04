هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور احمد الوشاح ودانيا المالكي



قررت والاتصالات في منع ظهور الإعلاميين (أحمد الوشاح) 60 يوماً، و(دانيا المالكي) 45 يوماً، على جميع وسائل الإعلام، استنادًا إلى تقارير الرصد والمتابعة الخاصة بدائرة التنظيم الإعلامي.



وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن القرار جاء نتيجة مخالفات مهنية صريحة رصدت خلال مشاركتهما في برامج تلفزيونية، تضمنت الإساءة إلى الذوق العام، والتعرض إلى العنف اللفظي، والتجاوز على القيم المجتمعية.



وتؤكد والاتصالات أن قراراتها تأتي في إطار حرصها على ضبط الخطاب الإعلامي وضمان التزام المؤسسات بالقيم المهنية، مشددة على أن المؤسسات الإعلامية تتحمل كامل التبعات القانونية عند مخالفتها للضوابط النافذة.