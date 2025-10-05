الجنائية المركزية: الإعدام بحق مدان بحيازة 20 كغم و15 ألف حبة مخدرة

وبحسب بيان ، ضبط بحوزة المدان 20 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة، بالإضافة إلى 15 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، فضلا عن أسلحة متنوعة ورمانة يدوية ومبالغ مالية.وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.