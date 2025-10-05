Alsumaria Tv
عشرات التجار يحتجون أمام وزارة الزراعة لرفض قرار منع استيراد الدجاج والبيض (صور)

محليات

2025-10-05 | 04:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عشرات التجار يحتجون أمام وزارة الزراعة لرفض قرار منع استيراد الدجاج والبيض (صور)
240 شوهد

السومرية نيوز – محليات

تظاهر العشرات من التجار، اليوم الأحد، أمام وزارة الزراعة في بغداد احتجاجا على قرار منع استيراد الدجاج وبيض المائدة.

وقال مراسل السومرية، إن العشرات من التجار والعاملين في سوق الدجاج المستورد تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة الزراعة احتجاجا على قرار منع استيراد الدجاج، والدجاج المقطع وملحقاته.

وأضاف المراسل، أن المحتجين رفعوا لافتات عبروا فيها عن استيائهم ورفضهم لقرار المنع، وطالبوا الوزارة بالعدول عن القرار بعد تضرر تجارتهم وقوت يومهم، على حسب قولهم.

وصوت المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين (8 أيلول 2025) على منع دخول الدجاج المجمد وبيض المائدة، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.

وأكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، الأحد (14 أيلول 2025) أن القرار الوزاري بمنع استيراد الدجاج المجمد وملحقاته سيوفر الآلاف من فرص العمل في السوق المحلية، مجددا التأكيد على قدرة الإنتاج المحلي على سد حاجة السوق.
 

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
اخترنا لك
نينوى.. تعطيل الدوام الرسمي لأبناء الديانة الإيزيدية لمدة 6 أيام بمناسبة "عيد الجماعية"
07:00 | 2025-10-05
البصرة.. تبادل رفات 118 جندياً عراقياً وإيرانياً من حرب الثمانينيات (فيديو)
06:12 | 2025-10-05
الرصافة تتصدر.. قائمة باعداد الناخبين في كل محافظة
05:59 | 2025-10-05
تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب
04:07 | 2025-10-05
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
03:29 | 2025-10-05
الجنائية المركزية: الإعدام بحق مدان بحيازة 20 كغم و15 ألف حبة مخدرة
02:59 | 2025-10-05

