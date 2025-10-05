العراق يتحرك لاستثمار الطاقة النووية

وقال المتحدث باسم الوزارة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الخطة الحكومية التي تم إقرارها، تشمل إنشاء محطات استثمارية جديدة في عدة محافظات، فضلاً عن استقدام تقنية (الإجيكلاس) الحديثة في المحطات الحرارية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف ميغاواط تعمل بالوقود المزدوج وبمزيج من الدورات البسيطة والمركبة، ما يضيف طاقات توليدية متطورة إلى مراكز الحمل".وأضاف أن "الخطة تتضمن أيضاً مشاريع لاستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتدوير النفايات، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي حول إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية السلمية مستقبلاً"، لافتا الى أن "الأبواب مفتوحة أمام جميع والمحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء، حيث وفرت الوزارة بيئة استثمارية جاذبة مستقرة أمنياً، مع نماذج مالية وتجارية مرنة، فضلاً عن الفرص المتاحة في مجالات المحطات الغازية والحرارية والشمسية وتدوير النفايات، وكذلك التحول الذكي والدفع الإلكتروني".وذكر أن "التوجيهات الحكومية واضحة بخصوص دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لضمان استدامة المشاريع وتطوير البنية التحتية الكهربائية بما يلبي حاجة المواطنين".