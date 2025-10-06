التربية تحدد 25 ألف دينار عن كل مادة رسوب في امتحانات الدور الثالث

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن القرار يشمل الطلبة من المراحل الدراسية المنتهية (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية) للعام الدراسي 2024 – 2025، ممن أدوا امتحانات الدورين الأول والثاني، موضحاً أن المبالغ التي سيدفعها الطلبة لا تتجاوز 25 ألف دينار لكل مادة رسوب.وأضاف أن هذه الرسوم تعدُّ إلزامية فقط للمشاركين في امتحان الدور الثالث، في حين لا تشمل الطلبة المؤدين للامتحان التكميلي ممن لم يؤدوا امتحان الدور الأول، لأنهم يُعدّون ضمن امتحانات الدور الثاني وليس الثالث، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي لتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للامتحانات. وأكد السيد أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بامتحانات الدور الثالث والدور التكميلي، والتي ستشمل المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في والمحافظات، مبيناً أن للتربية أنجزت تجهيز القاعات والمراكز الامتحانية وتوزيع المراقبين.يُذكر أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اعتماد دور ثالث للمراحل المنتهية للطلبة الراسبين في جميع الدروس، إضافة إلى منح درجتين للحالات الحرجة في المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024 – 2025، كما أوقفت العمل بشرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين لهذا العام، مراعاةً لظروف الطلبة ودعماً لاستمرار مسيرتهم الدراسية.