مشاريع إقليمية ودولية لمواجهة "العواصف الغبارية" في العراق

إذ أوضحت مدير عام الدائرة الفنية في ، نجلة الوائلي أن "الوزارة باشرت منذ عام 2017 بمتابعة دقيقة للعواصف الغبارية من حيث العدد والشدة والتأثير، ووضعت آنذاك دليلًا وطنيًا لمكافحة التصحر، إلا أن التحديات الأمنية والصحية التي مرت بها البلاد حالت دون تنفيذ البرنامج في حينه".وأضافت الوائلي: "قبل عامين، بادر الجانب بطرح مبادرة للتعاون مع في مجال الحد من العواصف الغبارية التي تمتد آثارها إلى دول الجوار، وتم اختيار منظمة الموئل التابعة للأمم المتحدة (UN-Habitat) بوصفها جهة دولية مختصة لتنفيذ عدد من المشاريع في محافظتي وذي قار".وأشارت إلى أن "العمل جارٍ حاليًا للحصول على الموافقات الرسمية من للمباشرة بالمشاريع بالتنسيق مع المختص، مؤكدة أن " أعلنت تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة لإدارة ملف العواصف الغبارية وتنظيم الجهود ذات الصلة".وفي إطار دعم ، كشفت الوائلي عن إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع يحمل عنوان "وقاية من تأثيرات العواصف الغبارية"، مستدركة بقولها إنه "تم إطلاق هذا المشروع، ونعمل حاليًا على إعداد وثائقه بما يتناسب مع الواقع البيئي العراقي، لتحقيق أفضل النتائج للتخفيف من العواصف الترابية".كما لفتت إلى شراكة فاعلة مع برنامج الإنمائي (UNDP)، لدعم المرحلة الثانية من لمكافحة العواصف الغبارية، مبينة أن "شح المياه يعد من أبرز التحديات البيئية المرتبطة بظاهرة التصحر والعواصف الغبارية، ما يتطلب حلولًا متكاملة ومستدامة في ".واختتمت الوائلي تصريحها بالإعلان عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من تدهور الأراضي، التي من المقرر الكشف عنها رسميًا خلال أقل من شهر، موضحة أنه "تم تحديد موازنات مالية بدعم من الوزارات المعنية، ورفعها إلى وزارة التخطيط لتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى استصلاح الأراضي الزراعية وتحقيق استدامة في الأراضي المتدهورة، بما يسهم في تقليص الظاهرة على المدى البعيد".