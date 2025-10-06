العدل: قرب إطلاق مشروع أتمتة الوكالات في دوائر الكتاب العدول

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن وزيرها "أجرى زيارة ميدانية إلى دائرة كاتب عدل الصالحية في مقر الوزارة، اطلع خلالها على الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإطلاق مشروع الأتمتة الإلكترونية في إنجاز الوكالات بمختلف أنواعها. وشملت الجولة تفقد الأنظمة التقنية والكوادر المختصة، والوقوف على جاهزية البنى التحتية المطلوبة لاطلاق المشروع".وأكد شواني أن "المشروع يأتي ضمن البرنامج الذي أعدّته الوزارة انسجاماً مع توجهات الحكومة في رقمنة الخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين"، موضحاً أن "اعتماد النظام الإلكتروني سيسهم في اختصار الوقت والجهد، وتخفيف الزخم عن دوائر كتاب العدل، فضلاً عن تقليل الأخطاء الورقية وتعزيز الشفافية والدقة في الأداء".وبيّن أن "الوزارة تعمل على تعميم التجربة في باقي دوائر كتاب العدول ، بما يضمن بناء قاعدة بيانات موحدة وتحسين جودة الخدمة العدلية"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة أشمل لتحديث البنى التحتية الرقمية لوزارة العدل، بما يرسخ ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة له".