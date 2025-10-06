شلل في اغلب شوارع بغداد

وقال مراسلو ، ان "مناطق وسط العاصمة ومنها والسعدون والعرصات شهدت مساء اليوم زخما مروريا وخاصة قرب التقاطعات".وأضافوا ان "طوابير السيارات امتدت لمسافات طويلة جدا مع حركة بطيئة دون معرفة الأسباب"، مشيرا الى ان "ذلك أدى الى امتعاض المواطنين وتاخرهم عن الأماكن التي يقصدونها".وطالب عدد من المواطنين "الحكومة بإيجاد حلول جذرية لازمة الاختناقات هذه منها تغيير أوقات دوام الدوائر والكليات إضافة الى ضرورة تسقيط سيارة مقابل تسجيل أخرى كون ذلك سيقلل من عدد السيارات في الشوارع".