https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542993-638953582803412945.jpeg
تأهيل 24 محلة في بغداد
محليات
2025-10-06 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
238 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن
محافظ بغداد
عطوان العطواني
، اليوم الاثنين، عن إنجاز وتأهيل 24 محلة سكنية وسبعة شوارع رئيسية ضمن خطة بلدية قضاء الزهور لتطوير البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي في العاصمة.
وقال المحافظ في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الملاكات الفنية والهندسية في بلدية الزهور التابعة لمديرية بلديات
محافظة بغداد
أنهت أعمال تأهيل وتطوير شارع مدخل الحمل، والشارع المقابل لجامع الإمام الحسين (ع)، وجزرة شارع الخدمات، إضافة إلى إنشاء بناية البلدية الجديدة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير التبليط وبجودة عالية".
وأضاف أن "الأعمال المنجزة شملت المحلات: 201، 202، 208، 210، 212، 214، 216، 218، 220، 222، 223، 224"، فيما تواصل الفرق الفنية أعمالها في محلات أخرى بلغت نسب إنجازها مراحل متقدمة، من بينها:
• محلة 203 أ بنسبة 97٪
• محلة 205 (أ + ب) بنسبة 90٪
• محلة 206 بنسبة 95٪
• شارع اللقمانيات بنسبة 35٪
• مشاريع تطوير محلة 203 ب والشارعين المجاورين لمحلتين 225 و227 بنسبة 35٪
• أعمال الرصف المقرنص للمحلات 221، 215، 213، 207 بنسبة 50٪
• رصف الشوارع الرئيسية بنسبة 16٪
وبيّن العطواني أن "الخطة تضمنت أيضاً مد أنابيب لتصريف مياه الأمطار وتطوير منطقة الساهرون الواقعة بين المحلات 214 و212 وبين 220 و218"، مبيناً أن "إجمالي المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ بلغ 24 محلة سكنية و7 شوارع رئيسية".
وأكد
محافظ بغداد
"استمرار جهود المحافظة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم مناطق العاصمة"، مشيداً "بدور الملاكات الهندسية والفنية في إنجاز المشاريع بوتيرة متصاعدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني يفتتح المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مستشفى العلوية للأطفال
08:29 | 2025-10-04
السوداني يطلق العمل بالمقطع الثاني من تأهيل شارع الرشيد (الرصافي - أبو نؤاس)
13:46 | 2025-09-11
السامرائي يتكفل بإعادة تأهيل مستشفيي سامراء والحويجة على نفقته الخاصة
10:01 | 2025-08-30
الاعرجي: العراق يعمل على تأهيل العائدين من النازحين وفق خطط مدروسة لدمجمهم بالمجتمع
07:25 | 2025-07-29
محافظ
بغداد
عطوان العطواني
السومرية نيوز
محافظة بغداد
محافظ بغداد
بغداد عطوان
سومرية نيوز
السومرية
الساهر
اخترنا لك
حسم الجدل بشأن حظر التجوال في العراق
12:05 | 2025-10-06
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
11:56 | 2025-10-06
عاصفة ترابية قوية تجتاح كركوك (فيديو)
11:17 | 2025-10-06
التربية تنشر ضوابط وآلية اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية المنتهية
10:44 | 2025-10-06
شلل في اغلب شوارع بغداد
10:28 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
10:15 | 2025-10-06
