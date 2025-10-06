تأهيل 24 محلة في بغداد

وقال المحافظ في بيان ورد لـ ، إن "الملاكات الفنية والهندسية في بلدية الزهور التابعة لمديرية بلديات أنهت أعمال تأهيل وتطوير شارع مدخل الحمل، والشارع المقابل لجامع الإمام الحسين (ع)، وجزرة شارع الخدمات، إضافة إلى إنشاء بناية البلدية الجديدة، مشيراً إلى أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير التبليط وبجودة عالية".وأضاف أن "الأعمال المنجزة شملت المحلات: 201، 202، 208، 210، 212، 214، 216، 218، 220، 222، 223، 224"، فيما تواصل الفرق الفنية أعمالها في محلات أخرى بلغت نسب إنجازها مراحل متقدمة، من بينها:• محلة 203 أ بنسبة 97٪• محلة 205 (أ + ب) بنسبة 90٪• محلة 206 بنسبة 95٪• شارع اللقمانيات بنسبة 35٪• مشاريع تطوير محلة 203 ب والشارعين المجاورين لمحلتين 225 و227 بنسبة 35٪• أعمال الرصف المقرنص للمحلات 221، 215، 213، 207 بنسبة 50٪• رصف الشوارع الرئيسية بنسبة 16٪وبيّن العطواني أن "الخطة تضمنت أيضاً مد أنابيب لتصريف مياه الأمطار وتطوير منطقة الساهرون الواقعة بين المحلات 214 و212 وبين 220 و218"، مبيناً أن "إجمالي المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ بلغ 24 محلة سكنية و7 شوارع رئيسية".وأكد "استمرار جهود المحافظة في تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم مناطق العاصمة"، مشيداً "بدور الملاكات الهندسية والفنية في إنجاز المشاريع بوتيرة متصاعدة".