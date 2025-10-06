التربية تنشر ضوابط وآلية اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية المنتهية

– محلي

أعلنت وزارة التربية/ للامتحانات العامة، اليوم الاثنين، ضوابط وآلية اداء امتحانات الدور الثالث للمراحل الدراسية المنتهية/ لعام 2024-2025 على وفق ما ورد في الأدنى:

