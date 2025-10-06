حسم الجدل بشأن حظر التجوال في العراق

وقال المحمداوي، في مؤتمر صحفي عقده في وتابعته ، ان " للانتخابات تواصل زياراتها الميدانية للمحافظات"، مؤكداً أن "الخطط الميدانية في نينوى وُضعت بدقة وبمشاركة جميع التشكيلات من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والأمن الوطني".وأضاف "لا حظر للتجوال في يوم الانتخابات والهدف الأساسي هو تأمين أجواء انتخابية مستقرة وبيئة آمنة تسمح للمواطن بالإدلاء بصوته بحرية تامة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية ستكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن المهنية والحياد عنوان المرحلة المقبلة".