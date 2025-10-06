ما سنشهده خلال تشرين الأول الحالي

وقال في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته ، ان "شهر تشرين الأول هو الخيار الأمثل للسفر في داخل "، مبينا ان "درجات الحرارة نهارا تتراوح بين 35–40 م°، دافئة نسبياً ومناسبة للتجوال".وأضاف "أما ليلا فتكون درجات الحرارة معتدلة تميل إلى البرودة الخفيفة، مع برودة أكثر على ، لتمنح شعوراً بالراحة والاعتدال".وأضاف ان "الطقس نهارا معتدل ودافئ نسبيا ومناسب للنشاطات الخارجية وفي الليل لطيف ويميل للبرودة الخفيفة صباحاً"، مشيرا الى ان "الطرق آمنة من تقلبات الطقس والطبيعة، خاصة في شمال العراق، تتزين بأجمل ألوانها الخريفية".واكد ان "تشرين شهر ينقلك من لهيب الصيف الى برودة والامطار".