مكتب حقوق الإنسان يطالب بعقد جلسة لمجلس الوزراء في البصرة

وقال المكتب في بيان، "الواقع المزري لمحافظة البصرة بارتفاع نسب الملوحة والتلوث مع دخول فصل الخريف، وضمن مبدأ الحق في الحياة لـ (محافظة المنكوبة) بالمياه، ومع اقل حصة مائية تصل الى البصرة منذ ويقدر ما يصل الى البصرة ليس بأكثر من 30 متر³/ثا".

وأضاف البيان "ومع استمرار سلب حصة البصرة من المناطق الواقعة من ناحية الثغر حتى قضاء العزير ثم ما يذهب لتغذية "، مردفا "السلب الآخر لما يقارب لاكثر من 30% من الواصل من حصة البصرة الى الشركات النفطية، والتجاوزات الداخلية المستمرة".

ولفت البيان الى أنه "نظرا لغياب الاهتمام والرقابة لما يعانيه الأهالي في والتي تؤشر وللاسف إلى وجود تمييز مع بقية مدن وتحول إلى مكب للمياه الثقيلة والمالحة الملوثة، يطالب المكتب بالانعقاد في البصرة".

كما طالب بـ"عدم تاخير ذلك لقرب الانتخابات واتخاذ قرارات لحماية حصة البصرة المائية"، معتبرا أن "استمرار اهمال هذه المحافظة المنكوبة سيؤدي الى عواقب وخيمة".