انخفاض محسوس بالحرارة.. استعدوا لليل بارد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحوا مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض في عموم مناطق البلاد".واضافت ان "طقس الجمعة سيكون صحوا مع انخفاض في درجات الحرارة بعموم البلاد"، مشيرة اﻟﻰ ان "طقس السبت المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".