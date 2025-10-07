اليك المستشفيات الاهلية المشمولة بالضمان الصحي

وقال رئيس هيئة الضمان الصحي التابعة للوزارة علي في تصريح للسحيفة الرسمية تابعته ، إن "الهيئة تعمل على إدخال فئات جديدة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن خدمات الضمان الصحي، تنفيذاً لتوجهات بتقديم دعم متكامل للفئات الضعيفة والمستفيدين من برامج "، مبيناً أن " الضمان سيشهد توسعة جديدة تشمل تلك الفئات بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة وعدالة في تقديم الخدمات".وأضاف أن "الهيئة طورت مركز اتصال حديث لخدمة المضمونين، يتيح استقبال الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة، ما يسهم في ترسيخ مبدأ الشفافية وسهولة التواصل، فضلاً عن تسريع إجراءات التسجيل وتبسيطها"، مشيرا الى ان "الهيئة ماضية في تعزيز خدماتها الرقمية والتنظيمية بما يسهم في بناء نظام صحي متكامل، يضمن وصول الرعاية الطبية لجميع الفئات، لا سيما المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، ضمن بيئة خدمية شفافة ومستدامة".وأكد عبيد أن "الهيئة رصدت إقبالاً ملحوظاً في أعداد المسجلين ضمن ، موضحاً أن فرقها المنتشرة في 80 منفذاً داخل ، تعمل على صرف دفاتر الضمان الصحي للمشمولين، بإشراف مباشر من الدكتور ، وبمدة زمنية قياسية تضمن إنسيابية العمل وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم الصحية"، مبينا أن "المريض المضمون يسهم بنسبة 25 بالمئة من كلفة العملية الجراحية في المستشفيات الأهلية، بينما يتحمل 75 بالمئة من الكلفة الاجمالية، أما في المستشفيات الحكومية ضمن الأجنحة الخاصة فتبلغ مساهمة المريض 10 بالمئة فقط، مقابل 90 بالمئة تتحملها الهيئة".ولفت عبيد إلى أن "المستشفيات الأهلية المشمولة بقانون الضمان الصحي في هي: ، القمة، الشرق الأوسط، العالمي، ، القديس رافائيل، يحيى، الكفاءات، الدورة، الجامعة اللبناني، التاج، والأندلس"، موضحاً أن "جميعها تقدم خدماتها الصحية للمضمونين وفق أسعار محددة مسبقاً من قبل صندوق الضمان الصحي".