نقابة محامين واسط تصدر توضيحا بشأن ما نشر عن اغتيال محامية بالمحافظة

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت ليلة أمس خبر مفاده "اغتيال محامية معروفة في ".وأضافت ان "رئاسة هيئة انتداب محامي تؤكد أن الأخبار المتداولة عارية عن وأن المغفورة لها (همسة جاسم الحسناوي) تعمل موظفة لأحدى دوائر الدولة في محافظة واسط ".وشددت النقابة على "ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل ونشر الأخبار".