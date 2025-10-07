السيد الصدر يتحدث عن بعض المرشحين: يدعون الوصل بنا

وقال خلال اطلاعه على نشاط سرايا السلام المتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى التيار الشيعي الوطني خالفوا قرار المقاطعة وقاموا بالترشيح للانتخابات، وتابعته ، "ليسوا منا في شيء.. هم طلاب دنيا".وأضاف "يجب أن تلتفتوا إلى أن بعض المرشحين يدّعون الوصل بنا من جهة والبعض الآخر يتودد لنا والبعض الآخر يريد بيان تطابق برنامجهم الانتخابي مع مطالبنا من دون ضمانات وكلهم لا يمتون إلـى الحقيقة فـي شيء"، مقدما شكره لـ"المقاطعين".