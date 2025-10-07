المصادقة على استحداث ناحية تونس في قضاء المحاويل

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير التخطيط، صادق، اليوم الثلاثاء، على استحداث ناحية التابعة لقضاء في ، وذلك بعد استيفائها المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة"، مبينا ان "قرار المصادقة جاء في اطار سياسة التنمية الريفية والحضرية المعدة من قبل دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة، واستناداً إلى الضوابط الواردة في دليل استحداث الوحدات الإدارية الذي أعدته ، والمتضمن مجموعة من الشروط والمعايير، من بينها عدد السكان، والمساحة الجغرافية، وطبيعة النشاط الاقتصادي، ومستوى الخدمات والبنى التحتية المتوفرة، وبالتالي الاسهام في تعزيز الاعمار وتحقيق التنمية المكانية".وأضاف الهنداوي، أن "استحداث ناحية تونس الذي جاء بعد تدقيق الاوليات مكتبيا وموقعيا، يهدف، إلى تعزيز كفاءة ، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، عبر تقريب المؤسسات الحكومية من الأهالي، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها على نحو أفضل وأكثر فاعلية"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط مستمرة في دراسة طلبات استحداث إدارية جديدة في عدد من المحافظات، انسجاماً مع خطط والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتحفيز التنمية المتوازنة في عموم مناطق البلاد".ولفت الى "ناحية تونس المستحدثة، ومركزها الحضري قرية تونس، أُعطيت 24025، وتم ادراجها ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية ".