حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543143-638954235234365970.jpg
المصادقة على استحداث ناحية تونس في قضاء المحاويل
محليات
2025-10-07 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
250 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
صادق وزير
التخطيط
محمد علي تميم
، اليوم الثلاثاء، يصادق على استحداث ناحية
تونس
في قضاء
المحاويل
بمحافظة
بابل
.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة
عبد الزهرة الهنداوي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير التخطيط،
محمد علي تميم
صادق، اليوم الثلاثاء، على استحداث ناحية
تونس
التابعة لقضاء
المحاويل
في
محافظة بابل
، وذلك بعد استيفائها المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة"، مبينا ان "قرار المصادقة جاء في اطار سياسة التنمية الريفية والحضرية المعدة من قبل دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة، واستناداً إلى الضوابط الواردة في دليل استحداث الوحدات الإدارية الذي أعدته
وزارة التخطيط
، والمتضمن مجموعة من الشروط والمعايير، من بينها عدد السكان، والمساحة الجغرافية، وطبيعة النشاط الاقتصادي، ومستوى الخدمات والبنى التحتية المتوفرة، وبالتالي الاسهام في تعزيز الاعمار وتحقيق التنمية المكانية".
وأضاف الهنداوي، أن "استحداث ناحية تونس الذي جاء بعد تدقيق الاوليات مكتبيا وموقعيا، يهدف، إلى تعزيز كفاءة
الإدارة المحلية
، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، عبر تقريب المؤسسات الحكومية من الأهالي، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها على نحو أفضل وأكثر فاعلية"، مشيرا إلى أن "وزارة التخطيط مستمرة في دراسة طلبات استحداث
وحدات
إدارية جديدة في عدد من المحافظات، انسجاماً مع خطط
التنمية الإقليمية
والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتحفيز التنمية المتوازنة في عموم مناطق البلاد".
ولفت الى "ناحية تونس المستحدثة، ومركزها الحضري قرية تونس، أُعطيت
الرمز
24025، وتم ادراجها ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
استحداث
ناحية
عبد الزهرة الهنداوي
التنمية الإقليمية
الإدارة المحلية
السومرية نيوز
محمد علي تميم
وزارة التخطيط
مجلس الوزراء
محافظة بابل
