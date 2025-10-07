Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تلقيه إشارة من إيران بشأن صفقة غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يودع الواي فاي

محليات

2025-10-07 | 06:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يودع الواي فاي
المصدر:
واع
764 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، أنه لا بديل عن مشروع الكابل الضوئي لمواكبة التقنيات العالمية.

وقالت الياسري للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "تقديم خدمة انترنت لـ (40) مليون مواطن لن يعيقها اعتراضات (10) آلاف وكيل من وكلاء أبراج (الواي فاي)"، لافتاً الى ان "خدمة الواي فاي أصبحت قديمة وبطيئة وعانى منها المواطن خلال 20 عاماً".
وأضافت أن "سياسة الوزارة قائمة على الإطفاء التدريجي لأبراج (الواي فاي) في المناطق التي تصبح مخدومة بالكابل الضوئي"، مشيرا الى ان "خدمة الكابل الضوئي تدار من قبل شركتين على الأقل من أجل خلق المنافسة وللمواطن حرية اختيار الشركة التي تناسبه".
وشددت على أن "إبقاء العراق على خدمة (الواي فاي) إرضاءً لبعض الوكلاء لا ينسجم مع ثورة التحول الرقمي التي يسعى اليها العراق من أجل الانتقال الى مصاف الدول المتقدمة"، مبينة أن "عملية الدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني بالمعاملات الالكترونية تحتاج الى انترنت سريع وبجودة عالية".
وأوضحت الياسري أن "الوزارة وضعت آلية محددة لتنظيم عملية التحول من (الواي فاي) الى الكابل الضوئي تتضمن الإعلان المسبق للمواطن وقبل وقت كاف حتى يستطيع انهاء اشتراكه الشهري في خدمة (الواي فاي) والانتقال الى خدمة الكابل الضوئي ومنحه وقتا لا يقل عن (29) يوماً حتى ينتهي الاشتراك ليتسنى له الانضمام الى الكابل الضوئي"، مشيرة الى أن "الوزارة ماضية باتجاه تنفيذ خدمة الكابل الضوئي في عموم البلاد ولن تتوقف على اعتراض بعض الأشخاص، لان مصلحة العراق أهم من مصلحة بعض الأفراد".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03

اخترنا لك
التربية تعلن ضوابط الانتساب لطلبة المراحل الثانوية وتحدد اخر موعد للتقديم
08:51 | 2025-10-07
خلال اسبوع.. 7 هزات تضرب العراق
07:24 | 2025-10-07
وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار
06:52 | 2025-10-07
حملة كبرى ضد معاهد التدريس في الكرخ
05:07 | 2025-10-07
المصادقة على استحداث ناحية تونس في قضاء المحاويل
04:43 | 2025-10-07
السيد الصدر يتحدث عن بعض المرشحين: يدعون الوصل بنا
04:27 | 2025-10-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.