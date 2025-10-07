العراق يودع الواي فاي

وقالت للوكالة الرسمية تابعته ، إن "تقديم خدمة انترنت لـ (40) مليون مواطن لن يعيقها اعتراضات (10) آلاف وكيل من وكلاء أبراج (الواي فاي)"، لافتاً الى ان "خدمة الواي فاي أصبحت قديمة وبطيئة وعانى منها المواطن خلال 20 عاماً".وأضافت أن "سياسة الوزارة قائمة على الإطفاء التدريجي لأبراج (الواي فاي) في المناطق التي تصبح مخدومة بالكابل الضوئي"، مشيرا الى ان "خدمة الكابل الضوئي تدار من قبل شركتين على الأقل من أجل خلق المنافسة وللمواطن حرية اختيار الشركة التي تناسبه".وشددت على أن "إبقاء على خدمة (الواي فاي) إرضاءً لبعض الوكلاء لا ينسجم مع ثورة التحول الرقمي التي يسعى اليها العراق من أجل الانتقال الى مصاف الدول المتقدمة"، مبينة أن "عملية الدفع الالكتروني والتوقيع الالكتروني بالمعاملات الالكترونية تحتاج الى انترنت سريع وبجودة عالية".وأوضحت الياسري أن "الوزارة وضعت آلية محددة لتنظيم عملية التحول من (الواي فاي) الى الكابل الضوئي تتضمن الإعلان المسبق للمواطن وقبل وقت كاف حتى يستطيع انهاء اشتراكه الشهري في خدمة (الواي فاي) والانتقال الى خدمة الكابل الضوئي ومنحه وقتا لا يقل عن (29) يوماً حتى ينتهي الاشتراك ليتسنى له الانضمام الى الكابل الضوئي"، مشيرة الى أن "الوزارة ماضية باتجاه تنفيذ خدمة الكابل الضوئي في عموم البلاد ولن تتوقف على اعتراض بعض الأشخاص، لان مصلحة العراق أهم من مصلحة بعض الأفراد".