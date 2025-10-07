خلال اسبوع.. 7 هزات تضرب العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 16 هزة أرضية في داخل وخارج منذ الأول من تشرين الأول الحالي ولغاية اليوم السابع من تشرين الأول".وأضاف ان "7 من هذه الهزات ضربت مناطق متفرقة من العراق"، مشيرا الى ان "قوة الهزات تراوحت بين (1-3.8) درجات على مقياس ريختر".