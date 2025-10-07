الصفحة الرئيسية
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543186-638954383834055353.jpg
التربية تعلن ضوابط الانتساب لطلبة المراحل الثانوية وتحدد اخر موعد للتقديم
محليات
2025-10-07 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
569 شوهد
أعلنت
وزارة التربية
، اليوم الثلاثاء، ضوابط الدوام بالانتساب للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة وزارية هادفة الى توفير فرص نجاح اكبر للطلبة وتتيح لهم إكمال دراستهم بانسيابية ويسر.
وأوضحت الوزارة في بيان، تعليمات تقديم وقبول طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) من الراغبين في الانتساب وهي كالاتي:
* بإمكانهم الاشتراك طوعاً في المدرسة الإلكترونية، حيث يؤدي الطالب المشترك امتحاني نصف السنة وآخر السنة حضورياً في مدرسته الأصلية، ويُعفى من أداء الامتحانات الفصلية الأخرى، فيما سيخضع الطلبة غير المشتركين بالمدرسة الإلكترونية الى الامتحانات الفصلية ونصف السنة وآخر السنة حضورياً في مدارسهم على وفق النظام المعمول به.
أما ضوابط انتساب طلبة الصفوف غير المنتهية: الأول والثاني المتوسط ، والرابع والخامس الإعدادي فجاءت كالاتي:
* يؤدي طلبة الانتساب امتحان الفصل الاول (امتحانين ونصف السنة والفصل الثاني امتحانين) ويقسم على (ثلاثة) ويعد معدلاً للسعي السنوي وامتحان نهاية السنة، ولا يمكن الغاء الانتساب لأي سبب كان.
* تلغى المنحة عن الطلبة المقبولين بالانتساب.
*يقوم الطالب بتقديم طلب الانتساب عن طريق تطبيق المدرسة الالكترونية، فيما يشمل طلبة الانتساب بالإعفاء الفردي والعام.
وأشار البيان، إلى أن "تقديم طلبات الانتساب سيكون حصراً ومجاناً عبر تطبيق المدرسة الإلكترونية، الذي يمثل البوابة الرسمية للتقديم وتنظيم الإجراءات إلكترونياً، علما ان اخر موعد للتقديم لغاية ٢٠٢٥/١١/٣٠".
التربية تُعلن ضوابط قبول طلبة معاهد الفنون الجميلة وتحدد موعد التقديم
11:15 | 2025-08-08
التربية تحدد موعد بدء التقديم إلكترونيا على مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد
05:45 | 2025-07-10
قرارات جديدة من التربية تخص مدارس الموهوبين ونظام الانتساب والاستضافة
05:44 | 2025-09-28
التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية
05:24 | 2025-09-28
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
30.01%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
24.16%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
23.98%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
محليات
21.85%
10:15 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
10:15 | 2025-10-06
