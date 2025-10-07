الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن تؤيد قرار منع استيراد الدجاج المجمد: المستورد مسرطن

وقال أحمد جعفر، عضو الجمعية والمتحدث باسمها، في بيان صحفي، إن "الجمعية تقف اليوم داعمة وبقوة لهذا القرار الوطني، الذي يُعد ثمرة لجهود المنتجين المحليين الذين تمكنوا من تغطية حاجة السوق بالكامل من الدجاج المجزور".وأوضح جعفر أن الإنتاج المحلي بلغ أكثر من مليون و200 ألف طن سنويًا، في حين أن حاجة السنوية لا تتجاوز مليون و100 ألف طن، مما يعني أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق الاحتياج الفعلي.من جهته، قال علي محمد احد اعضاء الجمعية، ان "الدجاج المستورد مسرطن وغير مطابق للمواصفات"، مطالباً باستمرار الدعم الحكومي لديمومة الاكتفاء المحلي.