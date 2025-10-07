تنويه بشأن استمارة التقديم للجامعات والمعاهد العراقية

وذكر بيان للوزارة، انها "تنوه إلى موعد غلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقنوات المركزي سيكون يوم الخميس الموافق ٩ تشرين الأول 2025".وأهابت الوزارة، بالطلبة "ضرورة الإسراع في استكمال متطلبات التقديم وتدقيق خياراتهم والتأكد من إرسال الاستمارة بشكل نهائي ضمانًا لنتائج قبولهم في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2026/2025".