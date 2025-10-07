الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543199-638954493696910856.jpeg
العراق يشدد على ضرورةِ اعتمادِ الحوارِ والمفاوضاتِ لتطويقِ الأزمات بالمنطقة
محليات
2025-10-07 | 11:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
شدد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الثلاثاء، على ضرورةِ اعتمادِ الحوارِ والمفاوضاتِ لتطويقِ الأزمات بالمنطقة.
وذكر بيان للخارجية، ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "نائب رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ووزير الخارجيّةِ
فؤاد حسين
، استقبل نائبَ وزيرِ الخارجية للشؤونِ السياسية في مملكةِ هولندا
مارسيل
دي فينك، والوفدَ المرافقَ له، في مقر الوزارةِ ببغداد".
واوضح البيان ان "اللقاءُ، الذي عُقدَ على هامشِ اجتماعِ المشاوراتِ السياسيّةِ بينَ البلدين، شهد التباحثَ في عددٍ من القضايا الثنائيّةِ والإقليميّةِ والدوليّةِ ذاتِ الاهتمامِ المشترك، كما تناولَ اللقاءُ الأوضاعَ الإنسانيّةَ في قطاعِ غزّة، حيثُ اتّفقَ الجانبانِ على ضرورةِ إنهاءِ معاناةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وبذلِ مزيدٍ من الجهودِ لدعمِ قيامِ الدولةِ الفلسطينيّةِ المستقلّة".
وأكّدَ حسين بحسب البيان "أهميّةَ استمرارِ التنسيقِ بينَ بغدادَ ولاهاي، وبما يُسهمُ في تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّةِ وتعزيزِ آفاقِ التعاونِ في مختلفِ المجالات".
وعلى الصعيدِ الإقليميّ، "عبّرَ حسين عن قلقِ العراقِ إزاءَ التطوّراتِ الأخيرةِ في المنطقة"، مشدّدًا على "ضرورةِ اعتمادِ الحوارِ والمفاوضاتِ سبيلاً لتطويقِ الأزمات، ولا سيّما في ضوءِ الاعتداءاتِ التي شنَّها الكيانُ الإسرائيليُّ على عددٍ من الدول".
من جانبِه، "أعربَ مارسيل دي فينك عن تقديرِ حكومةِ بلادهِ للتعاونِ البنّاء بينَ العراقِ وهولندا، في ظلِّ التطوّراتِ الإيجابيّةِ التي يشهدُها
العراق
"، متمنّيًا "نجاحَ الانتخاباتِ البرلمانيّةِ المقبلةِ بما يعكسُ تطلّعاتِ الشعبِ العراقيّ"، مؤكّدًا في الوقت نفسه "رغبةَ هولندا في تعزيزِ الشراكةِ مع العراقِ بما يخدمُ المصالحَ المشتركةَ للبلدينِ الصديقين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
المنطقة
الخارجية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
فؤاد حسين
السومرية
إسرائيل
اد حسين
مارسيل
+A
-A
