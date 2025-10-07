التربية تفتح أبواب استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية

أعلنت ، الثلاثاء، عن فتح أبواب استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية.

وجاء في بيان للوزارة، أن "وزارة التربية/ العام والاهلي والاجنبي تفتح ابواب استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية للعام الدراسي 2025_2026". وحددت الوزارة الضوابط استضافة الطلبة في أدناه..