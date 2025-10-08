طقس العراق.. غبار وتباين بدرجات الحرارة خلال 4 أيام مقبلة

– محليات



توقعت ، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مبينة ان الطقس سيشهد انخفاضاً يتبعه ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعداً للغبار.