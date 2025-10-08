تأهيل المواقع الأثرية استعداداً لإعلان بغداد عاصمة السياحة الإسلامية 2026

وأفاد الصيانة والحفاظ على الآثار في بالوزارة، بأن الهيئة أنهت إدخال خان ، ومواقع الباب الوسطاني وطاق كسرى وعقرقوف، إضافة إلى عدد من البيوت التراثية في ، ضمن خطة التأهيل الشاملة التي ستستمر خلال العامين المقبلين.وأضاف أن هناك كنيستين في مدينة مشمولتان أيضاً بأعمال الصيانة والتأهيل، مشيراً إلى أن جميع المواقع الأثرية في العاصمة ستكون مؤهلة بالكامل خلال العامين القادمين، بما يعكس الوجه التاريخي والحضاري الكبير الذي تمثله بغداد على المستويين الإسلامي والعربي والعالمي.وفي السياق ذاته، أكد استمرار أعمال مشروع صيانة المدرسة المستنصرية، أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة بغداد، مبيناً أن اجتماعاً موسعاً عقد في الموقع ضم الكادر الهندسي في دائرة الصيانة، وممثلي الشركة المنفذة، جرى خلاله بحث مراحل التنفيذ وآلية العمل وفق المحدد، مع التركيز على معالجة التحديات الميدانية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع.وأردف أنه تم وضع أهم البنود الفنية ضمن خطة التأهيل، التي تضمنت إزالة الصيانة السابقة غير المطابقة للمعايير، منها طلي سقوف الأيوانات بالاسمنت الأبيض، بهدف إظهار الواجهة الطابوقية الصفراء الأصلية، فضلاً عن إصلاح التشققات في الجدران والأرضيات والسطوح والسياج الخارجي، كما شملت الأعمال تنفيذ منظومة تصريف حديثة، وتنظيم الخدمات من خلال إنشاء نافورة ذات تصميم حديث وأنابيب مخفية، ورفع الأسلاك الكهربائية الظاهرة.مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار، اكد أنه سيتم اعتماد أساليب الترميم اليدوي بما يتوافق مع معايير للحفاظ على المبنى، إلى جانب صيانة الأبواب والنوافذ الخشبية وتأهيلها بشكل متكامل، وتطوير الإنارة الداخلية بتقنيات الليزر لإبراز جماليات المكان، إضافة إلى إكمال الزخارف الهندسية والنباتية المفقودة بأسلوب الحفر اليدوي على الآجر، وبمشاركة أمهر الحرفيين المتخصصين.ونوه بأنه من المقرر أن تُستكمل أعمال التأهيل خلال المدة المقبلة، لتعود المدرسة المستنصرية إلى رونقها الأصيل كواحدة من الشواهد البارزة على عمق الإرث الثقافي والحضاري للعراق.في سياق ذي صلة، كشف البياتي عن عزم الوزارة مستقبلاً، إنشاء تطبيقات إلكترونية خاصة بالمواقع الأثرية والتراثية، بما يمكِّن المواطنين والباحثين عن المعلومات والمعروضات الأثرية، من الاطلاع رقمياً عليها بطريقة مبتكرة وتفاعلية، لافتاً إلى أن الإعلان عن مراحل التنفيذ سيجري فور توفر التمويل اللازم.وأكد أن العمل جارٍ حالياً لتطوير أنظمة المراقبة في مواقع المتاحف ببغداد، من خلال نصب حديثة لمتابعة الأنشطة وحماية المقتنيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمية للمؤسسات الثقافية.