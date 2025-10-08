الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تأهيل المواقع الأثرية استعداداً لإعلان بغداد عاصمة السياحة الإسلامية 2026
محليات
2025-10-08 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
89 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعدت
وزارة الثقافة
خطة شاملة لتأهيل عدد من المواقع الأثرية والتراثية في
بغداد
وباقي المحافظات، تمهيداً لاستقبال إعلانها عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2026، فيما تعتزم إنشاء تطبيقات إلكترونية للمواقع الأثرية والتراثية، بما يمكِّن الراغبين من زيارتها رقمياً.
وأفاد
مدير عام دائرة
الصيانة والحفاظ على الآثار في
الهيئة العامة للآثار والتراث
بالوزارة،
محمد البياتي
بأن الهيئة أنهت إدخال خان
المحمودية
، ومواقع الباب الوسطاني وطاق كسرى وعقرقوف، إضافة إلى عدد من البيوت التراثية في
بغداد
، ضمن خطة التأهيل الشاملة التي ستستمر خلال العامين المقبلين.
وأضاف أن هناك كنيستين في مدينة
الموصل
مشمولتان أيضاً بأعمال الصيانة والتأهيل، مشيراً إلى أن جميع المواقع الأثرية في العاصمة ستكون مؤهلة بالكامل خلال العامين القادمين، بما يعكس الوجه التاريخي والحضاري الكبير الذي تمثله بغداد على المستويين الإسلامي والعربي والعالمي.
وفي السياق ذاته، أكد
البياتي
استمرار أعمال مشروع صيانة المدرسة المستنصرية، أحد أبرز المعالم التاريخية في العاصمة بغداد، مبيناً أن اجتماعاً موسعاً عقد في الموقع ضم الكادر الهندسي في دائرة الصيانة، وممثلي الشركة المنفذة، جرى خلاله بحث مراحل التنفيذ وآلية العمل وفق
الجدول الزمني
المحدد، مع التركيز على معالجة التحديات الميدانية، وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع.
وأردف أنه تم وضع أهم البنود الفنية ضمن خطة التأهيل، التي تضمنت إزالة الصيانة السابقة غير المطابقة للمعايير، منها طلي سقوف الأيوانات بالاسمنت الأبيض، بهدف إظهار الواجهة الطابوقية الصفراء الأصلية، فضلاً عن إصلاح التشققات في الجدران والأرضيات والسطوح والسياج الخارجي، كما شملت الأعمال تنفيذ منظومة تصريف حديثة، وتنظيم الخدمات من خلال إنشاء نافورة ذات تصميم حديث وأنابيب مخفية، ورفع الأسلاك الكهربائية الظاهرة.
مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار، اكد أنه سيتم اعتماد أساليب الترميم اليدوي بما يتوافق مع معايير
منظمة اليونسكو
للحفاظ على
أصالة
المبنى، إلى جانب صيانة الأبواب والنوافذ الخشبية وتأهيلها بشكل متكامل، وتطوير الإنارة الداخلية بتقنيات الليزر لإبراز جماليات المكان، إضافة إلى إكمال الزخارف الهندسية والنباتية المفقودة بأسلوب الحفر اليدوي على الآجر، وبمشاركة أمهر الحرفيين المتخصصين.
ونوه بأنه من المقرر أن تُستكمل أعمال التأهيل خلال المدة المقبلة، لتعود المدرسة المستنصرية إلى رونقها الأصيل كواحدة من الشواهد البارزة على عمق الإرث الثقافي والحضاري للعراق.
في سياق ذي صلة، كشف البياتي عن عزم الوزارة مستقبلاً، إنشاء تطبيقات إلكترونية خاصة بالمواقع الأثرية والتراثية، بما يمكِّن المواطنين والباحثين عن المعلومات والمعروضات الأثرية، من الاطلاع رقمياً عليها بطريقة مبتكرة وتفاعلية، لافتاً إلى أن الإعلان عن مراحل التنفيذ سيجري فور توفر التمويل اللازم.
وأكد أن العمل جارٍ حالياً لتطوير أنظمة المراقبة في مواقع المتاحف ببغداد، من خلال نصب
كاميرات
حديثة لمتابعة الأنشطة وحماية المقتنيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمية للمؤسسات الثقافية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
