العدل تعلن إطلاق سراح 112 حدثاً في أيلول المـاضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "المفرج عنهم توزعوا بين (59) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(24) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(12) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة. كما تم الإفراج عن (12) حدثاً بموجب العام ، بالإضافة إلى (2) بقرار تمييزي."وأكدت الوزارة أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".