هيئة الاعلام والاتصالات تدعو لدعم المنتخب الوطني في الملحق الاسيوي لمونديال 2026

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "انطلاقا من المسؤولية المهنية التي تضطلع بها الهيئة في تنمية الخطاب الوطني وتشجيع المؤسسات الإعلامية على الاهتمام بالقضايا والموضوعات المركزية تعزيزاً لمكانة في المحافل الدولية".وتابعت، أنه "نظراً لأهمية المحتوى الإعلامي الرياضي في دعم ومساندة منتخبنا الوطني العراقي في ضمن التصفيات الآسيوية الملحقة المؤهلة إلى نهائيات 2026، تدعوكم الهيئة إلى توفير تغطية إعلامية واسعة لتعزيز الثقة بالمنتخب العراقي ورفع معنويات اللاعبين الأبطال بما يكرس حضور العراق ويؤازر جماهير منتخبنا في طموح الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026".وأكدت الهيئة على "أهمية توخي الدقة في الخطاب، واختيار الضيوف والمحللين ضمن البرامج الرياضية بروح المسؤولية الوطنية، وفقاً لما نصت عليه لائحة قواعد البث الإعلامي".