74 حكماً قضائياً بحق معتدين على القوات الأمنية خلال العام

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "نثمن الدور الكبير الذي يضطلع به القضاء العراقي في إسناد جهود وحماية هيبتها، من خلال الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على رجال الأمن أثناء أداء الواجب".وتابعت، أنه "في هذا الإطار، أصدرت التابعة لمحكمة استئناف حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق متهمين اثنين أقدما على الاعتداء على أحد رجال المرور بالضرب بتاريخ (2 أيلول 2025)، وذلك بعد استكمال التحقيقات القانونية والأصولية وثبوت الأدلة بحقهم".وأعربت الداخلية، عن "تقديرها العالي للسلطة القضائية التي كانت ولا تزال سنداً حقيقياً للأجهزة الأمنية، وشريكاً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وصون كرامة منتسبيها".وأشارت الى أن "المحاكم المختصة أصدرت خلال هذا العام (74) حكماً قضائياً بحق متهمين تورطوا في الاعتداء على القوات الأمنية في مختلف المحافظات، وقد تراوحت هذه الأحكام بين الإعدام، والسجن والحبس الشديد، والحبس البسيط، وأحكامٍ أخرى، بحسب خطورة الجرائم المرتكبة".وأكدت، أن "هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة، وتدعو جميع المواطنين إلى تجنّب أي سلوك أو مخالفة تمس رجال الأمن أو تعيق أداء واجبهم"، مشددة في الوقت ذاته على أن "الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي شخص يحاول الإساءة إلى منتسبيها أو التعرض لهم أثناء الواجب".