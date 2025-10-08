يومان والعراق يسلم مفاتيح الصيف رسمياً

وقال في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته ، "بقي يومين على تسليم مفاتيح فصل الصيف رسميا"، مبينا ان "وسائل التبريد تستعد للمغادرة".وأضاف ان "الكتلة المعتدلة على الأبواب، حاملةً معها نسمات وأجواء مثالية"، مشيرا الى انه "أبتداءً من نهاية الأسبوع، ستكون الأجواء صباحا باردة نسبياً، والليالي تميل للانتعاش".وتابع "استعدوا لفصلٍ بطعم الراحة ونسمةٍ تُعيد الحياة".