السوداني يعرب عن تقديره لدور شركة HKN بإعادة تصدير النفط من الإقليم

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، استقبل ممثلي شركة HKN الامريكية للطاقة".ورحب ، بحسب البيان، "بالشراكة الاستثمارية لشركة HKN في ، وعدّها مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الاستثمار في البلاد"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاتفاقات أُبرمت مؤخرًا مع شركات أميركية في قطاعات متعددة، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة".وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن "تقديره لدور شركة HKN في إتمام الاتفاق الأخير لتصدير النفط من إقليم ، وتسهيل إعادة فتح خط أنابيب العراق– ، بوصفه محطة مهمة في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز السيادة والإدارة العادلة للثروات، بما يضمن استفادة الشعب العراقي من موارده الوطنية"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة مهمة للعراق ولجميع العراقيين".