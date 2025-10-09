الموارد المائية تطالب دوائر الماء بتخفيض تجهيز المنازل بنسبة 50%

وقال معاون مدير عام هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل في السهلاني، انه "نحذر من تدهور مستويات الخزين المائي إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيرا الى ان والبلاد تواجه حالياً مرحلة حرجة تستوجب تكاتف جميع الجهات المعنية".وأكد أن " يعاني من مشكلة كبيرة في المياه، بسبب تدني الخزين إلى أدنى مستوى مسجل منذ عقود، نتيجة قلة الإيرادات من دول المنبع، وقد أطلقت الوزارة طوال المدة الماضية أكثر من ضعف الحصة المقررة من خزاناتها لتلبية متطلبات الشرب والزراعة".وأوضح ان "الوزارة تبذل جهوداً استثنائية للحفاظ على ديمومة المياه لأطول فترة ممكنة، لكن ذلك لن يتحقق من دون تعاون القطاعات كافة"، داعيا " إلى حثّ الفلاحين على استخدام في الري، لتقليل الهدر وضمان الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة".وشدد على "ضرورة أن تعمل دوائر الماء على ترشيد الإنتاج عبر تشغيل 50 بالمئة من طاقة مجمعات المياه التصميمية في الأقضية والنواحي، تماشياً مع متطلبات المرحلة".وأكد انه "على دوائر المجاري والبلديات والمحافظات إلى رفع التجاوزات عن الأنهر وتنظيف المجاري المائية من الملوثات، التي تؤثر سلباً في نوعية المياه وكميتها"، مبينا ان "تطبيق نظام المراشنة الزراعية ومنع تشغيل المضخات خارج الأوقات المحددة أمرٌ ضروريٌ لعبور الأزمة الحالية".وأوضح ان "الشهرين المقبلين قد يشهدان مزيداً من التراجع في مناسيب نهري والفرات ووزارة الموارد المائية تحاول توزيع الخزين الحالي بعدالة ومرونة لحين تحسن الإيرادات من دول المنبع".