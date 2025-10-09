العدل تعلن كسب 32 دعوى جنبت العراق دفع أكثر من ملياري دولار

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "حققت إنجازًا قانونيًا كبيرًا تمثّل بكسب (32) دعوى قضائية ودعوى تحكيمية ودعاوى استرداد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023، 2024، 2025)، من خلال الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة القانونية/ مديرية الدعاوى الخارجية".وأوضحت أن "مجموع المبالغ التي تم استنقاذها بلغ (2,599,885,345) ملياريْن وخمسمائة وتسعة وتسعين مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولارًا أمريكيًا، إضافة إلى (40,000,000) أربعين مليون يورو، كانت تطالب بها جهات أجنبية وشركات دولية في دعاوى رفعت ضد أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية".وبيّنت أن "هذا الإنجاز يعكس الكفاءة القانونية العالية لكوادرها في متابعة القضايا الدولية والدفاع عن مصالح ، مشيرةً إلى أن تعتمد آليات متطورة في الترافع والتفاوض استنادًا إلى المعايير القانونية الدولية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف حماية المال العام وتعزيز مكانة العراق القانونية على الصعيد الدولي."وأكدت أن هذا "النجاح يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل لترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الدولة العراقية في الداخل والخارج، عبر تطوير الأداء القانوني والمؤسسي وتعزيز دور كوادرها المتخصصة في مجالات التحكيم والقانون الدولي".