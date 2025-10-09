مصدر: كتابان يثبتان تزوير مرشح أحدهما يختفي بيد المعتمد واخر ينفقد

وبحسب المعلومات التي وردت للسومرية نيوز، فإن أحد الكتابين اختفى لدى معتمد، بينما فُقد الآخر دون معرفة الاسباب، فيما تحوم شبهات حول موظفين (ع) و(ف) بالتورط في إخفاء الوثيقتين.وأضاف المصدر أن "الهيئة القضائية أعادت ملف شهادة المرشح (محمد ثامر زرزور الدليمي) ووجهت بالتحقيق والتدقيق في التناقضات المثارة بشأنها"، مؤكداً أن "المرشح لم يكن مؤهلاً قانونياً للترشح بسبب تزوير شهادته، إلا أن ضغوطاً سياسية مورست لإعادة تأهيله وإدراجه ضمن القوائم الانتخابية".وادناه الوثائق المختفية: