التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التقديم الى القناة يكون عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq).فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق حصرا، بحسب البيان.