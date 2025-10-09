التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن عن اتفاق على إنهاء الحرب في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543333-638956058950924350.jpg
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة
محليات
2025-10-09 | 07:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
295 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إعادة فتح نافذة التقديم إلى استمارة قبول الطلبة من خريجي السنة السابقة 2024/2023 للقناتين العامة وذوي الشهداء على وفق الحدود الدنيا والمقاعد الشاغرة للوجبة الأولى الى غاية يوم نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2025/10/16.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن التقديم الى القناة يكون عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq).
فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق
مؤسسة الشهداء
حصرا، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة
06:47 | 2025-09-07
التعليم تعلن اعادة فتح استمارة التقديم الى كليتي التميز والذكاء الاصطناعي
06:30 | 2025-10-02
التربية تعلن زيادة نسب قبول خريجي التعليم المهني في الكليات والمعاهد
04:09 | 2025-07-29
التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
13:11 | 2025-09-11
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم
إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
التعليم العالي
مؤسسة الشهداء
السومرية نيوز
وزارة التعليم
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
30.86%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
فن وثقافة
29.24%
05:01 | 2025-10-08
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
05:01 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.37%
03:41 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:41 | 2025-10-08
تصريح حكومي يوضح موقف رواتب الموظفين.. ماذا عن العام المقبل؟
اقتصاد
18.54%
03:14 | 2025-10-08
تصريح حكومي يوضح موقف رواتب الموظفين.. ماذا عن العام المقبل؟
03:14 | 2025-10-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
Live Talk
صناع المحتوى والاحتيال الرقمي - Live Talk - الحلقة ١٣٤ | 2025
10:30 | 2025-10-08
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
استديو Noon
موضوعنا عليك 8-10-2025 | 2025
07:00 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 8-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-08
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
طل الصباح
الأبراج - رسالة 8-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-08
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
اخترنا لك
بعد إطلاق الاستمارة الالكترونية.. خطوات التقديم على تعيينات عقود كركوك
10:47 | 2025-10-09
مصدر: كتابان يثبتان تزوير مرشح أحدهما يختفي بيد المعتمد واخر ينفقد
05:46 | 2025-10-09
العدل تعلن كسب 32 دعوى جنبت العراق دفع أكثر من ملياري دولار
04:40 | 2025-10-09
الموارد المائية تطالب دوائر الماء بتخفيض تجهيز المنازل بنسبة 50%
04:01 | 2025-10-09
قانون ينتظر التصويت سيقود لـ"هيكلة ودمج واغلاق" كليات أهلية في العراق
02:07 | 2025-10-09
انتحار باكستاني داخل مكتب احد المرشحين ببغداد
13:34 | 2025-10-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.