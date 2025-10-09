بعد إطلاق الاستمارة الالكترونية.. خطوات التقديم على تعيينات عقود كركوك

وذلك استنادا الى كتاب – دائرة الموازنة قسم الملاك بالعدد 50777 في 17/8/2023وتنفيذا لأحكام البند (2) من المادة (66) من رقم (13) للسنوات (2023-2024-2025) وتستمر مدة نفاذية الإعلان 30 يوم من تاريخ النشر والمتضمن (شروط التقديم، استمارة التعهد).تفاصيل الإعلان وآلية الفرزيعتمد الإعلان على نموذج إلكتروني موحد يتيح إدخال بيانات الهوية والسكن والمؤهل والتخصص مع مساحة لشرح مختصر للخبرات والدورات المعتمدة. وتتولى لجان فنية مهمة تدقيق المستمسكات والتقاط أي تعارض أو نقص في البيانات قبل الانتقال إلى مرحلة المفاضلة.وتخضع النتائج لمراجعة متعددة المستويات لضمان النزاهة والاتساق مع الاحتياجات الفعلية للدوائر.ويُنصح المتقدمون بالتركيز على دقة المعلومات ووضوح صياغة الخبرات والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل المطلوب، مع الاحتفاظ برقم الطلب المتابعة موقف الملف لاحقًا.خطوات التقديم ونصائح مهنيةتبدأ العملية بقراءة التعليمات كاملة ثم تعبئة كل الحقول المطلوبة بتأن، يليها رفع صور رقمية واضحة للمستمسكات والشهادات، ثم إرسال الاستمارة وانتظار الإشعار الذي يتضمن رقمًا مرجعيًاويُفضل تجهيز سيرة ذاتية موجزة بلغة مهنية خالية من المبالغة، مع ذكر أبرز المهارات التقنية والإدارية القابلة للقياس، والحرص على استخدام بريد إلكتروني فعّال وتفعيل التنبيهات لمتابعة أي تحديثات كما يُستحسن مراجعة الاستمارة مرتين على الأقل قبل الإرسال، وتجنّب الوسطاء أو العروض غير الرسمية التي تعد بتسريع .وأكدت الجهات المعنية أن أي مكاتبات أو إعلانات لاحقة ستُنشر عبر القنوات المعتمدة، وأن أي تعديل في الجداول الزمنية سيُعلن في حينه. وفي كل الأحوال، يبقى المرور عبر رابط التقديم للتقديم على الخطوة الوحيدة المعترف بها لتسجيل الطلبات والتأكد من سلامة البيانات ومسارها الإداري.الشروط في الرابط الإلكتروني أدناه: