السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات إكمال مشروع المباني المدرسية (أيدوبا)

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إكمال مشروع (أيدوبا) لتشييد المدارس في عموم ، بحضور السادة مدير للتنمية ومدير المشروع وممثلين عن الجهات المختصة".واضاف أنه جرت، خلال الاجتماع، مناقشة آليات إكمال الاستحقاقات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع (أيدوبا) واستكماله، ومعالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل، وإعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالتنفيذ".وتابع أنه "شهد الاجتماع الاتفاق على إيجاد الحلول والمخرجات القانونية للقضايا الإدارية والمالية لتنفيذ المشروع، من خلال تعاون جميع الوزارات والجهات المعنية، على وفق خطة العمل المرسومة لتطوير البنية التحتية التعليمية في عموم البلاد".