https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543359-638956267084583054.jpg
أمانة بغداد تزرع 32 ألف شجرة بأول أسبوع من حملة التشجير الكبرى
محليات
2025-10-09 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
أعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الخميس، زراعة 32 ألف شجرة خلال الأسبوع الأول من انطلاق حملة تشجير كبرى في العاصمة.
وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الحملة التي انطلقت في عموم مناطق
بغداد
، بتوجيه من
أمين بغداد
عمار موسى كاظم
، والتي تتضمن زراعة (300) ألف شجرة وشجيرة من مختلف الأصناف والأحجام، في إطار خطة شاملة لزيادة المساحات
الخضراء
وتحسين البيئة في العاصمة".
وأضافت أن "هذه الحملة تختلف عن سابقتها، إذ تتضمن مشاركة واسعة من المواطنين والمتطوعين ومنظمات
المجتمع المدني
والمهتمين بالشأن البيئي، كما تم تهيئة منظومة سقي حديثة في جميع المواقع المشمولة بالحملة سواء الجزرات الوسطية او الساحات او
الحدائق
لديمومة نمو المزروعات ونجاح الحملة".
وأشارت إلى أن "الحملة تضمنت زراعة 32 ألف شجرة وشجيرة، و(75) ألف نبتة موسمية الى جانب المسطحات الخضراء التي تشمل الثيل والشتلات المختلفة خلال الأسبوع الأول من انطلاقها".
وأكدت الأمانة أنها "ماضية في تنفيذ حملتها الزراعية الكبرى التي تستهدف زراعة (300) ألف شجرة وشجيرة في عموم مناطق العاصمة بالتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي الخريفي، بهدف تعزيز المساحات المزروعة، والارتقاء بالمشهد
الجمالي
للعاصمة، والمساهمة في تحسين البيئة ودرء تأثير التغيرات المناخية".
مقالات ذات صلة
حملة لزراعة 300 ألف شجرة معمرة في بغداد
10:27 | 2025-09-29
160 ألف شجرة معمرة لمواجهة التصحر: بغداد تواصل حملتها لتوسيع المساحات الخضراء
03:49 | 2025-08-10
حملة امنية كبرى في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة
13:17 | 2025-10-05
عاصفة تتسبب بسقوط شجرة على ممثل تركي شهير (فيديو)
12:18 | 2025-08-18
أمانة بغداد
تشجير
المجتمع المدني
عمار موسى كاظم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
أمين بغداد
عمار موسى
موسى كاظم
السومرية
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
فن وثقافة
32.89%
05:01 | 2025-10-08
بسبب ياسمين صبري.. خالد سرحان يرفض التعاون مع أحمد العوضي
05:01 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
محليات
30.1%
10:11 | 2025-10-08
خبر غير سار يخص الدولار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين
10:11 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
اقتصاد
19.78%
03:41 | 2025-10-08
تحديث جديد لأسعار الدولار في الاسواق العراقية اليوم
03:41 | 2025-10-08
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
رياضة
17.24%
04:34 | 2025-10-08
دقت ساعة التأهل.. ما النتيجة الأفضل للعراق من مباراة السعودية وإندونيسيا؟
04:34 | 2025-10-08
أحدث الحلقات
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
علناً
مشاريع الخصخصة وملف الخدمات - علناً م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:00 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
هنادي وليان
العناية بالبشرة عند الرجال - هنادي وليان - الحلقة ٥ | 2025
15:10 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
Celebrity
الشاعر الشعبي ادهم عادل - Celebrity م٤ - ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
Live Talk
الألعاب الإلكترونية بين التسلية والتأثير النفسي - Live Talk - الحلقة ١٣٥ | 2025
10:30 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
ناس وناس
سوق إبن الحمزة، محافظة كربلاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-09
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
مايك السومرية
الشيخ اوس الخفاجي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٦ | season 1
16:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
من الأخير
شكوى السـ لاح تضيع في غياهب المفوضية - من الأخير م٢ - حلقة ٧٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-08
الأولمبية العراقية تنفي شمول رئيسها بعقوبات أمريكية
16:29 | 2025-10-09
الصادقون: ملف الكهرباء شائك ومعقد وفيه تداعيات كبيرة وصلت للتدخلات الخارجية
15:30 | 2025-10-09
السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات إكمال مشروع المباني المدرسية (أيدوبا)
12:26 | 2025-10-09
بعد إطلاق الاستمارة الالكترونية.. خطوات التقديم على تعيينات عقود كركوك
10:47 | 2025-10-09
التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى استمارة قبول خريجي السنة السابقة
07:23 | 2025-10-09
مصدر: كتابان يثبتان تزوير مرشح أحدهما يختفي بيد المعتمد واخر ينفقد
05:46 | 2025-10-09
