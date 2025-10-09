أمانة بغداد تزرع 32 ألف شجرة بأول أسبوع من حملة التشجير الكبرى

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ ، إن "الحملة التي انطلقت في عموم مناطق ، بتوجيه من ، والتي تتضمن زراعة (300) ألف شجرة وشجيرة من مختلف الأصناف والأحجام، في إطار خطة شاملة لزيادة المساحات وتحسين البيئة في العاصمة".وأضافت أن "هذه الحملة تختلف عن سابقتها، إذ تتضمن مشاركة واسعة من المواطنين والمتطوعين ومنظمات والمهتمين بالشأن البيئي، كما تم تهيئة منظومة سقي حديثة في جميع المواقع المشمولة بالحملة سواء الجزرات الوسطية او الساحات او لديمومة نمو المزروعات ونجاح الحملة".وأشارت إلى أن "الحملة تضمنت زراعة 32 ألف شجرة وشجيرة، و(75) ألف نبتة موسمية الى جانب المسطحات الخضراء التي تشمل الثيل والشتلات المختلفة خلال الأسبوع الأول من انطلاقها".وأكدت الأمانة أنها "ماضية في تنفيذ حملتها الزراعية الكبرى التي تستهدف زراعة (300) ألف شجرة وشجيرة في عموم مناطق العاصمة بالتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي الخريفي، بهدف تعزيز المساحات المزروعة، والارتقاء بالمشهد للعاصمة، والمساهمة في تحسين البيئة ودرء تأثير التغيرات المناخية".