الصادقون: ملف الكهرباء شائك ومعقد وفيه تداعيات كبيرة وصلت للتدخلات الخارجية

وقالت السلطاني في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "ملفَ الكهرباء شائكٌ ومعقدٌ وفيه تداعياتٌ كبيرة ٌ وصلت الى حد التدخلاتِ الخارجية".واضافت ان "التنازعات السياسية والاقتصادية والفساد والتراكمية اثرت بشكل كبير على ملف الكهرباء"، منوهة أنه "الخصخصة هي الحل الوحيد للكهرباء".وتابعت ان "هناك قانون اكتمل داخل البرلمان يخص تنظيم ونحن بصدد التصويت عليه".