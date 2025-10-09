العقوبات الأمريكية تطال "علي غلام"

فرضت الأمريكية، عقوبات جديدة شملت رجل الأعمال العراقي .​

وذكرت الوزارة أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنّف ، ضمن قوائم العقوبات"، مؤكدةً أنه "سهّل عمليات غسل أموال وتهريب نفط".

وكانت الأمريكية أعلنت، الخميس، عن ادراج شركة المهندس على قائمة العقوبات.

وأعلنت الخزانة الأمريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني، وشملت إدراج أكثر من 50 فردا وشركة وسفينة على قوائم العقوبات.

وكشفت الوزارة أن العقوبات تستهدف شبكة معقدة من الوسطاء المنتشرين في عدة دول، بما فيها الإمارات والصين وهونغ وسنغافورة والهند، وتخصصت هذه الشبكات في تهريب النفط والغاز الإيراني عبر ما يُعرف بـ" "، مستخدمة أساليب متطورة لإخفاء عمليات النقل.