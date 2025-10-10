مع توديع الصيف.. العراق يستقبل زخات المطر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "خرائط الطقس تشير إلى أن يوم الأحد المقبل (12) تشرين الأول سيشهد هطول زخات من الأمطار الرعدية الخفيفة إلى المعتدلة، تتخللها فترات من الغزارة في بعض مناطق مدن شمال البلاد".وأضافت "من المتوقع استمرار فرص الأمطار بفترات متقطعة حتى منتصف نهار يوم الاثنين، إيذانا بانطلاق أولى إشارات الموسم المطري لهذا العام".