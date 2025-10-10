الأسبوع المقبل يحمل المفاجآت للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في "، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم يتحول بعد الظهر في شمال الى غائم مع تساقط الامطار الخفيفة في أماكن متفرقة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة في بعض اقسام المنطقة الشمالية ويتحسن تدريجيا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".