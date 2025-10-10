مستشارة بالخارجية العراقية تصادر ست مناشف وكوبان وساعة من فندق اردني

وبحسب الوثيقة التي تناقلها ناشطون على التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحتها نرافق لكم طيا الشكوى المقدمة من قبل فندق الفيرمونت / الموفدة ( المستشار /...) والتي تنص على ما يلي :عند تسجيل مغادرة الموما إليها انطلق جهاز الإنذار بسبب اثنان من حقائبها وعند مطالبة الفندق بتفتيش الحقائب قامت السيدة المذكورة بالصراخ والفوضى في الفندق كونها دبلوماسية عراقية واضطر الفندق بالسماح لها بالمغادرة تجنبا لإحراج السفارة علما إن جهاز التفتيش بين وجود المفقودات من وهي ( مناشف وجه عدد 6ومناشف حمام عدد 2 أكواب, واغراض اخرى, ساعة, وجهاز تحكم عن بعد )، اضافة الى مفقودات أخرى".ولم يتسنى للسومرية نيوز التأكد من صحة الوثيقة كما لم يصدر حتى الان أي توضيح من الجهات الرسمية لتؤكد او تنفي صحة تلك المعلومات.